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Объемы страхования растут в Алтайском крае — по итогам первой половины текущего года объем страховых премий в регионе составил более 3,3 миллиарда рублей, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные Центробанка.

В данном случае этот показатель превышает прошлогодние за аналогичный период на 13%. Основную долю в общей сумме сборов занимают следующие виды страхования:

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 36,0%;

жизни – 31,5%;

от несчастных случаев и болезней – 9,1%;

средств наземного транспорта – 6,5%;

прочего имущества граждан – 5,3%;

прочего имущества юридических лиц – 1,7%.

Общая же сумма страховых выплат в крае за указанный период составила 1,149 миллиарда рублей, что на 18,9% меньше чем за шесть месяцев 2017 года.

Основная доля приходится на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 65%. В денежном выражении это 752,3 миллиона рублей.