Фото: bankiros.ru
Объемы страхования растут в Алтайском крае — по итогам первой половины текущего года объем страховых премий в регионе составил более 3,3 миллиарда рублей, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные Центробанка.
В данном случае этот показатель превышает прошлогодние за аналогичный период на 13%. Основную долю в общей сумме сборов занимают следующие виды страхования:
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 36,0%;
- жизни – 31,5%;
- от несчастных случаев и болезней – 9,1%;
- средств наземного транспорта – 6,5%;
- прочего имущества граждан – 5,3%;
- прочего имущества юридических лиц – 1,7%.
Общая же сумма страховых выплат в крае за указанный период составила 1,149 миллиарда рублей, что на 18,9% меньше чем за шесть месяцев 2017 года.
Основная доля приходится на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 65%. В денежном выражении это 752,3 миллиона рублей.
Комментарии
3,3 ярда*36% = 1,2 ярда
выплаты 0,8 ярда
400 лямов на кармане осталось у страховщиков. и они будут и далее продолжать визжать об убыточности осаги?