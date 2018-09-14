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"Горзеленхозу" в Барнауле нашли руководителя вместо арестованного Гончарова

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Андрей Курышин займется озеленением краевой столицы

Фото: сайт Барнаула

Барнаульский МУП "Горзеленхоз" возглавил директор муниципального бюджетного учреждения "Автодорстрой" Андрей Курышин (на фото справа), сообщили на самом предприятии. Он сменил на этом посту 53-летнего Сергея Гончарова (на фото слева), задержанного в начале сентября за получение взятки в особо крупном размере. До этого Андрей Курышин занимал должность главного инженера городского МУП "Горзеленхоз".

Андрей Курышин в 2000 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения". В 2005 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году. Более 12 лет работал в коммерческих организациях. С 2011 по 2013 год замещал должности муниципальной службы в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи — от ведущего специалиста до начальника отдела организации дорожного движения.

Между тем "Горзеленхоз" получил новый контракт на озеленение краевой столицы. Ему доверили до конца ноября высадить чуть менее 500 новых деревьев и почти 3300 кустарников. Работы будут вестись в рамках муниципальной программы "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование Барнаула на 2015-2040 годы" за счет средств краевого бюджета на 2018 год. Сумма контракта, заключенного комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула с подрядчиком, составляет 19,2 миллиона рублей.

В начале сентября второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю предъявил обвинение 53-летнему руководителю МУП "Горзеленхоз" Барнаула Сергею Гончарову в получении крупной взятки. Его задержали прямо на рабочем месте в собственном кабинете.

По версии следствия, руководитель МУП "Горзеленхоз" потребовал от барнаульского предпринимателя взятку в размере 222 тысяч рублей за заключение договора, согласно которому бизнесмен должен был ликвидировать последствия урагана 23 июня. Сумма контракта должна была составить 1,29 миллиона рублей. После получения части взятки обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов и направлен в СИЗО.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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