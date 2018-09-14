Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Период потепления в Алтайском крае продолжается — в пятницу, 14 сентября, воздух в регионе прогреется до +23 градусов.

Согласно данным Алтайского ЦГМС, в этот день в регионе будет преимущественно без осадков. Дневные температуры составят +18...+23 градуса. Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.

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В Барнауле также преимущественно без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +18...+20 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров.