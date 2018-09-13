Россиян хотят штрафовать на 1500 рублей за курение у подъездов

Группа сенаторов разработала и внесла в Госдуму законопроект, запрещающий курение на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов, пишет "Парламентская газета".

"Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома", — говорится в пояснительной записке.

Согласно предложенным поправкам, нарушителям грозит штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Госдума 13 сентября должна рассмотреть инициативу в первом чтении.