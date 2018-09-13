Россиян хотят штрафовать на 1500 рублей за курение у подъездов

Группа сенаторов разработала и внесла в Госдуму законопроект, запрещающий курение на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов, пишет "Парламентская газета".
"Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома", — говорится в пояснительной записке.
Согласно предложенным поправкам, нарушителям грозит штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Госдума 13 сентября должна рассмотреть инициативу в первом чтении.
Комментарии
Кто будет карать???
Посмотрите на полюцаев, курят везде, как белогвардейцы перед расстрелом
Когда уже начнут штрафовать за внесение идиотских инициатив? И сажать за вредительские законы?
Хорошая инициатива, надоели курильщики
курильщика платят стока налогов, что имеют право курить везде, кроме нефтебазы
Пральная инициатива!
Ну а чо, морда у меня здоровая, повязку красную пошью. Это скока же подъездов за вечер обойти можно.
А какие не успеешь, на скорой довезут)
13.09.2018 18:35
- гость -
Хорошая инициатива, надоели курильщики
молодец правильно думаешь только забыл будут люди курить на кухне или в туалете если сделают себе нормальную вытяжную вентиляцию и весь подъезд тебе спасибо скажет