Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян пообщалась с "подозреваемыми" в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Видео интервью опубликовало RT.
Александр Петров и Руслан Боширов рассказали, зачем на самом деле ездили в Солсбери. Британские власти называют мужчин сотрудниками ГРУ.
Комментарии
скрипали предатели
и кто их придушит или полонием накормит, или новичком, без рахницы
лишь бы боты двинули
и другие скрипали и литвиненки писались по ночам
Невооружённым глазом видно, как врут. Не надо никаких доказательств.
Прилетели в Лондон. Съездили в глухомань посмотреть на церковь (о которой никто не знает). Улетели. Версия для одноклеточных)
Морды ГБ-шные. Можно даже рот не открывать.
Про поездку в Солсбери на 1 час -ваще огонь