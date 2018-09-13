Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян пообщалась с "подозреваемыми" в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Видео интервью опубликовало RT.

Александр Петров и Руслан Боширов рассказали, зачем на самом деле ездили в Солсбери. Британские власти называют мужчин сотрудниками ГРУ.