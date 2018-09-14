Фото: avito.ru

Двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 188 квадратных метров продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится в кирпичном шестиэтажном доме в переулке Ядринцева. "Дом удален от проезжей части, и за толстыми кирпичными стенами сохраняется абсолютная тишина, а консьерж следит за порядком и безопасностью", — отмечает автор объявления.

Квартира выполнена в авторском дизайне. Потолок — 3,2 метра, ламинат премиум-класса, теплые полы.

На первом уровне расположен просторный холл с лестницей, гостиная с эркером, спальная комната, соединенная с эркером, кухня и туалетная комната.

На втором уровне находятся три изолированные комнаты – две спальни и гардеробная, а также просторная ванная.

Кроме того, имеется два кооперативных гаража за отдельную плату.