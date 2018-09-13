Минобороны утвердит даты горения Огня памяти

Минобороны утвердит периодичность горения Огня памяти. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале нормативной правовой информации, пишет "Парламентская газета".

Согласно документу, горение Вечного огня на территории России будет осуществляться в следующие дни: 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне), 22 июня (День памяти и скорби), 1 августа (День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне), 4 ноября (День народного единства), 3 декабря (День неизвестного солдата) и 9 декабря (День Героев Отечества).

В эти даты Огонь памяти будет гореть с 10 до 22 часов по местному времени, за исключением 22 июня. В День памяти и скорби его зажгут в 4 часа утра.

При обращении органов местного самоуправления горение Огня памяти может осуществляться дополнительно.