Захарова прокомментировала реакцию Британии на интервью "отравителей"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала реакцию британского внешнеполитического ведомства на интервью "подозреваемых" по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.

"СМИ: "БРИТАНСКИЙ МИД НАЗВАЛ ИНТЕРВЬЮ БОШИРОВА И ПЕТРОВА ЛЖИВЫМ И ИСКАЖАЮЩИМ ИНФОРМАЦИЮ ОТВЕТОМ". Это говорят те же люди в Форин офисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй", — написала Захарова

Ранее в британском МИД заявили, что Лондон неоднократно просил Москву объяснить, что произошло в марте в Солсбери.

Петров и Боширов в интервью рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором.

"Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город", — сказал Петров.