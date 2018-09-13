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Роскачество нашло в российском твороге плесень и кишечную палочку

, ИА "Амител"
Всем обязательным требованиям российских властей отвечают лишь 27 торговых марок из 73

Фото: changes.club

В исследовании российского творога участвовали 73 торговые марки продукта, только к трети из них у экспертов не нашлось претензий. 46 марок творога не смогли пройти проверку на соответствие обязательным требованиям. Об этом говорится на сайте Роскачества.

По данным специалистов, для исследования был закуплен творог 73 российских торговых марок жирностью 9%. Экспертиза проводилась по 25 показателям качества и безопасности.

В результате исследователи Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора выяснили, что в основном нарушителями являются не крупные производители. Общая доля творога, изготовленного с нарушениями, занимает почти 35% рынка.

Самым распространенным нарушением, обнаруженным в 22 обследованных образцах, стало превышение норм по микробиологическим показателям. Иными словами, в твороге были обнаружены дрожжи, плесень, общая бактериальная зараженность, кишечная палочка или недостаток молочнокислых микроэлементов.

Этому могли поспособствовать низкое качество исходного сырья, антисанитарные условия на производстве, а также неправильные условия хранения продукта на любом из этапов товаропроводящей цепочки.

Так, бактерии кишечной палочки были обнаружены в твороге "Буренкино" Калужской области, "Васькино счастье" из Татарстана, "Зеленые листья" и "Крестьянское хозяйство "Бархатное" из Приморского края, "Северная долина" из Нижегородской области и "Фермерское подворье" из Амурской области.

Также в девяти марках творога при проверке было обнаружено наличие антибиотиков. Эксперты считают, что это может быть связано с отсутствием контроля молока или с несоблюдением требований к сырью.

Лучшими марками творога жирностью 9% были признаны "Белый город", "Кубанская буренка" из Краснодара, а также кировские "Вятушка", "Вожгалы" и "Красногорская". Также хорошим качеством отличились творог "Славмо" из Карелии и "Першинский" из Тюменской области.

"Данные товары претендуют на государственный Знак качества, так как превосходят по качеству действующие ГОСТы", — сообщили в "Роскачестве".

Эксперты также сообщили, что всем обязательным требованиям российских властей отвечают лишь 27 торговых марок из 73.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.09.2018 19:35
месный

а сам творог то оно там нашло?

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