В октябре в Барнауле состоится XI Алтайский региональный ИТ-Форум. Основная часть мероприятий пройдет 18 октября 2018 года в Алтайском краевом театре драмы.

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Запланирована насыщенная программа: четыре тематические секции, круглые столы, демо-зона и выставка оборудования, подведение итогов конкурсов и подписание соглашений о сотрудничестве. Организаторы сообщают, что одной из главных тем форума станет реализация программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в регионе.

В качестве партнеров и спикеров мероприятия уже заявлены компании: Cisco, DellEMC, Xerox, CyberPower Systems, Schneider Electric, Алтайский филиал ПАО "Ростелеком", 1С-Галэкс, DEPO Computers, "ДИАНЭТ", "ИнфоТеКС", "Конфидент", "Кортэл", Центр Информационной Безопасности, "НТЦ Галэкс".

Следить за новостями ИТ-Форума — 2018 можно на официальном сайте.