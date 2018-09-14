В Горном Алтае построят горнолыжный комплекс на Каракольских озерах

Власти Республики Алтай готовы отдать 80 тысяч рублей тому, кто разработает концепцию развития туристско-рекреационного кластера "Всесезонный горнолыжный комплекс "Каракольские озера". ГЛК появится на высокогорном каскаде озёр.

Как следует из информации с сайта госзакупок, аукцион прошел на безальтернативной основе — единственная заявка пришла от ГАГУ. На все работы отводится месяц. Известно, что новый туркластер в мае 2018 года был одобрен для включения в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 — 2025 годы)".

Между тем ключевой задачей (перед тем как строить сам ГЛК) станет создание транспортной инфраструктуры. Регион уже разработал проект дороги до будущего объекта. На реализацию нужно более 5,3 млрд рублей. Трасса протяженностью 20 км будет проложена на высоте 2650 м над уровнем моря. Республика Алтай из своего бюджета профинансирует лишь 5% от необходимых затрат.

В сам горнолыжный комплекс уже готова инвестировать АФК "Система" — федеральная компания, которая уже развивает проекты в сфере туризма и транспортной инфраструктуры в регионе. Так, компания владеет 60% акций аэропорта Горно-Алтайска, а также туристическим комплексом Altay Resort. Инвестор готов потратить на ГЛК до 12 млрд рублей. Объектом туркластера "Каракольские озера" также должна стать солнечная электростанция. К 2025-му в Республике Алтай планируют ввести все объекты туркластера. Тем самым турпоток в регионе может увеличиться с нынешних 2,1 млн до 2,6 млн человек, уточняет "ПолитСибРу".