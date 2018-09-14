Компании, работающие в сфере розничной торговли, приглашают посетить 18 октября 2018 года выставку Алтайского ИТ-Форума. На мероприятии, на демо-стенде ГК "Ритейл Сервис" будут представлены современные кассовые решения. Данная компания специализируется на автоматизации предприятий розничной торговли, общественного питания и развлекательных комплексов.

Посетителям демо-зоны расскажут, как с помощью современного оборудования можно увеличить пропускную способность розничной точки, снизить затраты на персонал, автоматизировать продажи в ночное время.

Смарт-терминалы "Эвотор"

В рамках демо-зоны будут развернуты полноценные рабочие кассовые места на базе смарт-терминалов "Эвотор". "Эвотор" — это "умные" онлайн-кассы с облачными приложениями. Участники ИТ-Форума узнают, как функциональные кассовые решения "Эвотор" помогают зарабатывать больше.

SCO – касса самообслуживания

Специалисты "Ритейл Сервис" продемонстрируют кассовый комплекс (SCO), работающий по технологии самообслуживания, от компании Self-Service Technology.

Любой из участников ИТ-Форума сможет не только посмотреть на работу системы со стороны, но и попробовать совершить покупку с помощью терминала.

Напомним, что в мае этого года в барнаульском супермаркете заработала первая в городе касса самообслуживания. Касса установлена и настроена компанией "Ритейл Сервис".

Бюджетное решение на базе ПО ProStore

Также "Ритейл Сервис" представит собственную разработку кассового ПО для автоматизации продаж алкогольной продукции на базе комплекта с девятидюймовым планшетом.

Участники ИТ-Форума узнают, как вести полноценный учёт алкогольной продукции с минимальными затратами и максимальной пользой для бизнеса в соответствии с требованиями ЕГАИС и какие крупные торговые сети Алтайского края уже выбрали данное решение.

Для участия в ИТ-Форуме необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.