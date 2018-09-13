Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Ольгу Савастьянову.

Комиссию по контролю за доходами возглавляла Наталья Поклонская. В июле она оказалась единственным депутатом фракции "Единая Россия", который проголосовал против пенсионной реформы.

После этого появились разговоры о решении Комитета Госдумы по контролю и регламенту объединить думские комиссии по этике и контролю за доходами, создав единую структуру.

Данное преобразование ведет к тому, что Поклонская потеряет свой пост.

Впрочем, по словам Савастьяновой, предложение о пересмотре деятельности двух комиссий отрабатывается с начала 2018 года.

Поклонская возглавила комиссию по контролю за доходами в 2016 году. В июле 2018 года она отказалась голосовать за пенсионную реформу. В этот же день было сорвано заседание комиссии, на которое не пришли депутаты. Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что Поклонскяа должна решить, готова ли она и дальше работать в "коллективе". 11 сентября сообщалось о планах "сделать оргвыводы" в отношении Поклонской из-за ее отказа проголосовать за пенсионную реформу и подготовить решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. В тот же день Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов, включая одного руководителя комитета в Госдуме, которые, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции.