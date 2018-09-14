Фото и видео: пресс-служба Кремля

Главе правительства России Дмитрию Анатольевичу Медведеву 14 сентября исполняется 53 года. Все мы уже давно привыкли к его стилю руководства федеральным кабмином, имеем возможность следить за активностью премьера в социальных сетях и каждый день видим Дмитрия Анатольевича по телевизору.

При этом примечательно, что в Алтайском крае Медведев в качестве руководителя кабинета министра с визитом не был ни разу, а его единственная официальная поездка в Барнаул состоялась в уже далеком 2011 году, когда Дмитрий Анатольевич занимал пост президента РФ.

В день рождения нашего премьера самое время вспомнить, как прошло его посещение краевой столицы.

Визит Медведева в Барнаул, напомним, состоялся 1 ноября 2011 года. На тот момент глава государства посетил Алтайский государственный университет и встретился со студентами физико-технического факультета.

Общаясь с молодежью, Дмитрий Анатольевич вспоминал, как он пару десятков лет назад изучал основы информатики без компьютеров, и поинтересовался: "А у вас не так?".

В ответ президенту сообщили, что с компьютерами в вузе порядок. Затем Медведев поинтересовался о том, как студенты проводят свободное время, занимаются ли спортом и чем увлекаются.

После этого глава государства ответил на некоторые вопросы учащихся относительно проблемы трудоустройства молодых людей, льгот для студентов, выделения жилья молодым семьям.

После этого Дмитрий Анатольевич выступил на пленарном заседании IV Всероссийского студенческого форума.

И было это вот так:

А затем Медведев провел встречу с активом правящей партии, настроив единороссов на предстоящие в тот момент думские выборы.

Общение тогдашнего президента с представителями ЕР выглядело так:

По завершении этого мероприятия Дмитрий Анатольевич провел рабочую встречу с теперь уже экс-губернатором Александром Карлиным, заслушав от последнего данные о социально-экономической ситуации в крае.

После этого Дмитрий Медведев ни разу официально не посещал наш регион.