Пятница, 14 Сентябрь, 07:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,64
€ 79,77
459370
8°
Обь
86см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Президентский вояж Дмитрия Медведева в Барнаул: как это было

, ИА "Амител"
14 сентября Дмитрию Анатольевичу исполняется 53 года. Вспоминаем его поездку на Алтай осенью 2011-го

Фото и видео: пресс-служба Кремля

Главе правительства России Дмитрию Анатольевичу Медведеву 14 сентября исполняется 53 года. Все мы уже давно привыкли к его стилю руководства федеральным кабмином, имеем возможность следить за активностью премьера в социальных сетях и каждый день видим Дмитрия Анатольевича по телевизору.

При этом примечательно, что в Алтайском крае Медведев в качестве руководителя кабинета министра с визитом не был ни разу, а его единственная официальная поездка в Барнаул состоялась в уже далеком 2011 году, когда Дмитрий Анатольевич занимал пост президента РФ.

В день рождения нашего премьера самое время вспомнить, как прошло его посещение краевой столицы.

Визит Медведева в Барнаул, напомним, состоялся 1 ноября 2011 года. На тот момент глава государства посетил Алтайский государственный университет и встретился со студентами физико-технического факультета.

Общаясь с молодежью, Дмитрий Анатольевич вспоминал, как он пару десятков лет назад изучал основы информатики без компьютеров, и поинтересовался: "А у вас не так?".

В ответ президенту сообщили, что с компьютерами в вузе порядок. Затем Медведев поинтересовался о том, как студенты проводят свободное время, занимаются ли спортом и чем увлекаются.

После этого глава государства ответил на некоторые вопросы учащихся относительно проблемы трудоустройства молодых людей, льгот для студентов, выделения жилья молодым семьям.

После этого Дмитрий Анатольевич выступил на пленарном заседании IV Всероссийского студенческого форума.

И было это вот так:

А затем Медведев провел встречу с активом правящей партии, настроив единороссов на предстоящие в тот момент думские выборы.

Общение тогдашнего президента с представителями ЕР выглядело так:

По завершении этого мероприятия Дмитрий Анатольевич провел рабочую встречу с теперь уже экс-губернатором Александром Карлиным, заслушав от последнего данные о социально-экономической ситуации в крае.

После этого Дмитрий Медведев ни разу официально не посещал наш регион.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
07:03
"Горзеленхозу" в Барнауле нашли руководителя вместо арестованного Гончарова 0
06:48
Черный сентябрь: как Россия пережила самую масштабную серию терактов 54
06:32
Потепление до +23 градусов придет в Алтайский край 14 сентября 0
06:17
Президентский вояж Дмитрия Медведева в Барнаул: как это было 0
06:01
Что такое инаугурация и как она пройдет в Алтайском крае 0
05:56
Дмитрий Медведев 14 сентября празднует день своего рождения 0
04:58
Матвиенко: осенью сенаторы сосредоточатся на социально значимых вопросах 0
03:22
США подсчитали, сколько Россия потеряла из-за санкций 0
02:16
Поклонская прокомментировала ликвидацию комиссии, которую она возглавляла 0
01:37
Массу нестыковок нашли в рассказе "отравителей" Скрипалей 0
00:52
Российские ученые создали инновационную теплицу 0
23:53
Новак прокомментировал возможные санкции против "Северного потока-2" 0
23:29
Директора школы уволили после отказа выбивать долги за ЖКХ с родителей 1
23:19
Покупку полисов ОСАГО в России предложили записывать на видео 0
22:42
Жириновский и Хинштейн устроили перепалку на программе Соловьева 0
22:37
Кадыров поблагодарил Путина за Северо-Кавказский экономический форум 0
22:12
Рогозин обсудил с главой NASA ситуацию вокруг утечки воздуха на МКС 0
21:27
Клад из 260 золотых монет при перевозке в Гохран подменили гаечными ключами 2
21:14
Россия проведет демарш в отношении США из-за дела Бутиной 0
21:01
Прокуратура отменила дело против убившего двух грабителей предпринимателя 1
20:44
Виктория Скрипаль верит в непричастность Петрова и Боширова к отравлению 0
20:23
Эдгард Запашный попал в ДТП в Москве 0
20:02
Госдума упразднила комиссию по доходам, которую возглавляла Поклонская 3
19:47
Захарова прокомментировала реакцию Британии на интервью "отравителей" 1
19:28
Роскачество нашло в российском твороге плесень и кишечную палочку 1
19:08
Коротко о главном: барнаульские погосты, инаугурации и отопительный сезон
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 сентября
18:41
Минобороны утвердит даты горения Огня памяти 6
18:32
Жен российских военных оставят без жилья при разводе 0
18:18
Россиян хотят штрафовать на 1500 рублей за курение у подъездов 12
17:42
Интервью Симоньян с "подозреваемыми" по делу Скрипалей 19
17:34
Объем страховых премий в Алтайском крае превысил 3,3 млрд рублей 2
17:22
"Отравители" Скрипалей рассказали о цели поездки в Солсбери 5
17:14
Снижение субсидий на молоко отменили в Горном Алтае 0
17:03
"Отравители" Скрипалей дали интервью Симоньян 0
16:50
Экс-чиновника на Алтае судят за мошенничество почти на 10 миллионов рублей 3
16:35
Путин на крупнейших учениях "Восток-2018" назвал Россию "миролюбивой" 6
16:23
Очевидцы: машина снесла вход в подвал жилого дома в Барнауле 0
16:11
Россияне могут потерять работу за репосты в соцсетях 8
16:02
Благотворительный конкурс овощей-гигантов пройдет в Барнауле 22 сентября 0
15:47
Красивая – не значит глупая: топ-модель оказалась талантливым программистом 3
15:32
Новак рассказал об идее отказа от доллара на фоне санкций по всему миру 8
15:21
Барнаульскому педофилу дали 16 лет колонии за серию преступлений в лифтах 4
15:12
Стало известно, когда начнется подача тепла в дома и учреждения Барнаула 19
15:02
Доверие к телевидению резко упало у россиян 21
14:49
Неизвестные дорожники вновь подлатали проблемный старый мост в Барнауле 7
14:33
Сенаторы США придумали, как отыскать "активы Путина" по всему миру 9
14:24
Третьим будешь: корейская KIA ищет "дополнительного" дилера в Барнауле 0
14:13
Власти Барнаула вернулись к обсуждению проекта Генплана краевой столицы 1
14:05
Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода 5
13:59
Новый победитель проекта "Мобильный репортер" получил приз 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.