Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не верит в причастность россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту в британском Солсбери, сообщает "РИА Новости".

"Конечно, им верю. А я должна верить в то, что они приехали специально отравить Скрипаля? Нет, я в это не верю... Эти люди непричастны", — сказала Виктория.

Ранее Петров и Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к делу об отравлении в Солсбери, в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.

По словам представителя МИД Великобритании, британскому правительству "очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки".

В начале марта стало известно, что в Солсбери мужчина и женщина отравились "неизвестным веществом", после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.