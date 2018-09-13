Россия проведет демарш в отношении США из-за дела Бутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена провести демарш в отношении Вашингтона в связи с новыми инсинуациями американской стороны по делу россиянки Марии Бутиной, сообщает RT.

"Мы возмущены попытками Министерства юстиции США истолковать консульские визиты к Марии Бутиной, равно как и ноты с требованием соблюдения ее законных прав, в качестве, хотела бы подчеркнуть, доказательств неких особых обстоятельств, связывающих ситуацию, в которой оказалась наша соотечественница, с российским правительством", — сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что российская сторона продолжит регулярно посещать Бутину, "акцентируя необходимость оказания ей всей необходимой помощи".

"Проведем новый демарш в Госдепартаменте в связи с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес по поводу дела Марии Бутиной", — отметила Захарова.

Она вновь потребовала "прекратить необоснованное преследование россиянки", назвав ее политической заключенной.

10 сентября суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест до начала процесса. Суд также запретил сторонам защиты и обвинения разглашать данные по делу россиянки.