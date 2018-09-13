Кадыров поблагодарил Путина за Северо-Кавказский экономический форум

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за предложение провести экономический форум на Северном Кавказе.

"Сегодня стало известно о планах провести осенью 2019 года Северо-Кавказский экономический форум. Это решение президента России Владимира Путина озвучил полпред главы государства в СКФО Александр Матовников. Убежден, что проведение экономического форума на Северном Кавказе станет серьезным стимулом для развития экономики всего региона и всей России, привлечет инвесторов из многих стран мира", — написал Кадыров.

Он отметил, что для принятия политиков и бизнесменов нужна серьезная база: "Я глубоко изучил наши возможности, считаю, что в Чечне есть идеальные условия. Отели, конференц-залы мирового уровня, транспортные магистрали, воздушное, автомобильное сообщение, высокий уровень безопасности".

"Мы готовы в сжатые сроки реализовать проекты, которые дополнительно потребуются к форуму. Хочу искренне поблагодарить Владимира Владимировича за такое внимание к Северному Кавказу", — заверил Кадыров.