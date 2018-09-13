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Прокуратура отменила дело против убившего двух грабителей предпринимателя

, ИА "Амител"
Незаконное постановление следователя о возбуждении уголовного дела отменено первым заместителем прокурора республики

Фото: regnum.ru

Прокуратура Татарстана отменила уголовное дело в отношении предпринимателя из Бугульмы, убившего двух грабителей, которые напали на его дом, сообщает само ведомство. 

Отмечается, что прокуратура изучила постановление о возбуждении дела и материалы проверки в отношении предпринимателя. 

В прокуратуре заявили, что предприниматель действовал в условиях необходимой обороны, а выводы следствия объективными данными не подтверждены.

"Учитывая изложенное, незаконное постановление следователя о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по факту убийства двух лиц, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, сегодня отменено первым заместителем прокурора республики Сергеем Старостиным", — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что собранные материалы были направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения. 

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении предпринимателя из Татарстана, который нанес смертельные удары ножом двум грабителям, напавшим на его дом утром 12 сентября. Злоумышленники угрожали пистолетом семье мужчины и привязали всех к стульям, но предпринимателю удалось освободиться.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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