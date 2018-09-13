Прокуратура Татарстана отменила уголовное дело в отношении предпринимателя из Бугульмы, убившего двух грабителей, которые напали на его дом, сообщает само ведомство.

Отмечается, что прокуратура изучила постановление о возбуждении дела и материалы проверки в отношении предпринимателя.

В прокуратуре заявили, что предприниматель действовал в условиях необходимой обороны, а выводы следствия объективными данными не подтверждены.

"Учитывая изложенное, незаконное постановление следователя о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по факту убийства двух лиц, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, сегодня отменено первым заместителем прокурора республики Сергеем Старостиным", — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что собранные материалы были направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении предпринимателя из Татарстана, который нанес смертельные удары ножом двум грабителям, напавшим на его дом утром 12 сентября. Злоумышленники угрожали пистолетом семье мужчины и привязали всех к стульям, но предпринимателю удалось освободиться.