Рогозин обсудил с главой NASA ситуацию вокруг утечки воздуха на МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и администратор NASA Джим Брайденстайн провели телеконференцию и обсудили ход работ на Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

Отмечается, что Рогозин проинформировал коллегу о решении создать комиссию по расследованию причины утечки воздуха из пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-09".

"Собеседники отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования", — говорится в сообщении.

Рогозин и Брайденстайн подтвердили необходимость продолжения взаимодействия по идентификации и ликвидации причин инцидента. Кроме того, они договорились о первой личной встрече на Байконуре 10 октября.

11 сентября комиссия "Роскосмоса" начала расследование причин возникновения отверстия в "Союзе МС-09". 30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха.