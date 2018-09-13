При транспортировке из Курска в Москву похитили клад золотых монет стоимостью 3,5 млн рублей. Когда сотрудники открыли опечатанную коробку, то обнаружили в ней гаечные ключи и степлер, сообщает Следственный комитет России.
Клад из 260 золотых монет Российской империи конца XlX — начала XX века при ремонте своего дома под полом обнаружил житель Курска. Монеты были у него изъяты сотрудниками полиции, их поместили в комнату хранения вещественных доказательств в отделении полиции.
Оттуда клад был отправлен в Гохран в Москву. Однако там при вскрытии опечатанной коробки обнаружились три гаечных ключа и степлер.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения).
Золотой клад не доехал из Курска в Москву.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 13 сентября 2018 г.
Возбуждено уголовное дело после пропажи 260 золотых монет стоимостью 3,5 млн рублей.
Клад хранился в ОП-1 УМВД России по Курску и был отправлен в Гохран в Москву.
При вскрытии в опечатанной коробке обнаружились гаечные ключи и степлер pic.twitter.com/Zi2ON4wMjY
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