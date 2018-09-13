При транспортировке из Курска в Москву похитили клад золотых монет стоимостью 3,5 млн рублей. Когда сотрудники открыли опечатанную коробку, то обнаружили в ней гаечные ключи и степлер, сообщает Следственный комитет России.

Клад из 260 золотых монет Российской империи конца XlX — начала XX века при ремонте своего дома под полом обнаружил житель Курска. Монеты были у него изъяты сотрудниками полиции, их поместили в комнату хранения вещественных доказательств в отделении полиции.

Оттуда клад был отправлен в Гохран в Москву. Однако там при вскрытии ​опечатанной коробки обнаружились три гаечных ключа и степлер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения).