Жириновский и Хинштейн устроили перепалку на программе Соловьева

Депутаты Государственной думы Владимир Жириновский и Александр Хинштейн устроили перепалку в перерыве между записью программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", сообщает "РИА Новости".

Как рассказал в своем Twitter Хинштейн, лидер ЛДПР начал оскорблять его, в частности, называть подлецом и подонком. По его словам, Соловьев и редакторы программы "кое-как сдерживали" Жириновского.

"Как вам истерика Жириновского? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: "Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошел вон отсюда". Соловьев и редакторы кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился", — написал Хинштейн.

Он отметил, что оппонент начал вести себя сдержанно, когда происходящее стали снимать на телефон.

Депутат также добавил, что намерен обратиться в комиссию Госдумы по этике.