Покупку полисов ОСАГО в России предложили записывать на видео

Депутаты Госдумы предложили фиксировать процесс оформления договоров ОСАГО на видео. Поводом для дополнения обязательств страховщиков стали случаи, когда компании, прежде чем выдать полис, требуют застраховать свою жизнь и здоровье, пишет РБК.

Отмечается, что вопрос о законодательном закреплении принудительной видео- или аудиофиксации переговорного процесса с клиентами обсуждался сегодня, 13 сентября, на парламентских слушаниях.

В ходе заседания глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о сохраняющейся проблеме доступности полисов ОСАГО: "Страховые агенты не выдают их под разными предлогами, например, требуют сначала застраховать свою жизнь и здоровье".

Он также отметил, что решение проблемы предложили представители Крыма и поддержали представители руководства Центробанка.

По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, государство созрело для установления подобных обязательств.

Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов считает, что техника не сможет зарегистрировать все нарушения со стороны страховщиков. "Звук может быть записан плохо, из-за этого факты навязывания услуг часто могут быть просто не зафиксированы", — указывает Крупнов.

Он также подчеркнул, что неизвестно, как страховые компании отреагируют на инициативу, которая потребует дополнительных расходов на установку камер в офисах.