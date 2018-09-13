Директора школы уволили после отказа выбивать долги за ЖКХ с родителей

В Верхнем Уфалее в четверг, 13 сентября, стартовал суд по восстановлению в должности директора школы №1 Натальи Матвеевой. Педагог заявляет, что ее уволили за отказ "выбивать долги" с родителей учеников за коммунальные услуги, пишет URA.RU.

Как сообщили изданию в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, списки должников действительно поступали в школу. Законность ее увольнения определит суд. На заседаниях будет присутствовать представитель прокуратуры.

Матвееву уволили с поста директора школы 31 июля. Ранее на ее электронную почту из управления образования пришел список родителей, задолжавших за услуги ЖКХ. Директор должна была провести с ними "разъяснительную беседу", но она отказалась это делать. По словам педагога, за это ее уволили. По факту распространения сведений, содержащих персональные данные граждан, прокуратурой одно из должностных лиц мэрии привлечено к дисциплинарной ответственности. Директору ООО ТЭК "Системы управления" внесено представление.

К разрешению конфликта подключались общественная палата региона и минобразования области. Был сделан вывод, что списки должников к увольнению отношения не имеют. Сообщалось, что директор била одного из учеников головой о стенд с кубками школы, чтобы тот понял, как он позорит учебное заведение.

"У нее два административных взыскания. Одно за грубое отношение к детям, другое за распределение премий. Есть и другие жалобы. Матвееву хотели уволить весной, но не стали делать это в учебный год, отложили до лета. Да и "публичить" не хотели. И тут случилась эта история со списками, что, конечно, не красит мэрию", — рассказали изданию источники в Верхнем Уфалее.

Школа находится на хорошем счету, и в этом, как говорят в Верхнем Уфалее, заслуга ее бывшего директора. До 2014 года Матвеева работала в ХМАО, в Нижнесортмыской средней школе. В 2010 году была признана учителем года Сургутского района. Примечательно, что когда история с Верхним Уфалеем попала в СМИ, глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице во "ВКонтакте" выразил поддержку Матвеевой. Между тем департамент образования и молодежной политики администрации района прислал в ответ на запрос из Верхнего Уфалея нелестную характеристику. О Наталье Матвеевой говорится как об очень конфликтном педагоге. Сам Трубецкой руководит районом с 2016 года.