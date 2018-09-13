Глава Минэнерго России Александр Новак на совместной пресс-конференции с американским коллегой Риком Перри заявил, что Россия обеспокоена возможным введением санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", передает ТАСС.

"Учитывая ответ господина Перри, конечно, я отвечу, что мы обеспокоены теми заявлениями, которые делаются насчет введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители", — сказал Новак.

Ранее Перри не исключил, что Вашингтон введет санкции против энергетического сектора России и "Северного потока — 2".

13 сентября американский министр на встрече с Новаком заявил, что США выступают против российского газопровода.