Российские ученые создали инновационную теплицу

В Костромском госуниверситете разработали уникальную теплицу — парник может работать в автономном режиме, передает ОТР.

Сооружение, предназначенное для защиты растений от неблагоприятных внешних воздействий и создания внутри оптимального микроклимата, работает автономно, благодаря чему в новом парнике можно выращивать различные виды цветов и растений.

Отмечается, что инновационное устройство можно разместить как на большом сельскохозяйственном предприятии, так и в обычной квартире — теплица обладает компактными размерами.

Самим процессом управляет специально разработанная программа, которую можно установить на смартфон. После этого можно наблюдать за ростом растений дистанционно. Парник будет самостоятельно нагревать воздух до определенной температуры, проветривать помещение и удобрять грунт.