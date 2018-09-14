Дмитрий Медведев 14 сентября празднует день своего рождения

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу, 14 сентября, отмечает свое 53-летие.

Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в городе Ленинграде. С 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года занимал пост президента Российской Федерации.

Он председатель партии "Единая Россия" с 26 мая 2012 года. С 2000-2001, 2002-2008 гг. — председатель совета директоров ОАО "Газпром". C 14 ноября 2005 года по 7 мая 2008 года — первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, куратор приоритетных национальных проектов.

Медведев, которого считают более либеральным, чем Владимира Путина, ставил в качестве своей главной задачи на посту президента широкомасштабную программу модернизации, направленную на обновление российской экономики и общества, ослабление зависимости страны от нефти и газа.

Во время президентства Медведева Россия одержала победу в вооруженном конфликте в Южной Осетии и оправилась от мирового экономического кризиса. Он являлся инициатором существенной реформы правоохранительных органов, а также начал кампанию по борьбе с коррупцией, однако сам в дальнейшем обвинялся в ней.

В мае 2008 года Медведев подписал указ о создании Совета по борьбе с коррупцией. В июле того же года он подписал План по противодействию коррупции, предусматривающий ряд мер по профилактике коррупции. В декабре Медведев подписал пакет законов по противодействию коррупции.

23 ноября 2011 года Дмитрий Медведев обратился к гражданам России, выразив беспокойство относительно планов НАТО о размещении систем ПРО в Европе. Он сказал, что Россия готова защищать свои интересы и будет готова ответить. Между тем Россия "не закрывает двери переговоров" для Европы и готова к диалогу с учетом российских национальных интересов, подчеркнул Медведев.

24 сентября 2011 года в ходе съезда партии "Единая Россия" было объявлено, что на президентских выборах в 2012 году выставит свою кандидатуру Владимир Путин, а правительство в случае его победы возглавит Дмитрий Медведев. Президент Медведев принял предложение премьер-министра Путина возглавить партию "Единая Россия" на думских выборах и заявил, что Владимир Путин должен в 2012 году баллотироваться в президенты. Делегаты аплодировали этому заявлению стоя. Медведев тут же отреагировал, сказав, что аплодисменты являются доказательством популярности Путина в народе.

8 мая 2012 года Государственная Дума дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства Российской Федерации. 7 мая 2018 года вновь переизбранный президент России Владимир Путин снова внес в Государственную Думу кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. И 8 мая 2018 года Государственная Дума снова дала согласие.

21 мая 2018 года Дмитрий Медведев в своей первой речи в качестве выдвинутого кандидата в премьер-министры пообещал в кратчайший срок внести пенсионную реформу в Думу. 14 июня 2018 года глава правительства объявил о повышении НДС до 20%. Правительство окончательно в третьем чтении приняло закон о повышении НДС. В Совете Федерации также одобрили данный законопроект.