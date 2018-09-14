Массу нестыковок нашли в рассказе "отравителей" Скрипалей

Детали рассказа россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании считают причастными к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, "вызывают вопросы", пишет "Русская служба Би-би-си".

Издание напоминает, что мужчин, вопреки их утверждениям о туристической цели поездки в Солсбери, запечатлели далеко от всех местных достопримечательностей. Так, россияне были сняты камерой видеонаблюдения на автомобильной заправке, которая находится в районе, противоположном туристическому, и располагается в 300 метрах от дома Скрипаля. Сами Петров и Боширов не смогли однозначно ответить на вопрос, были ли они рядом с местом жительства экс-офицера.

Кроме того, мужчины никак не объяснили то, каким образом они получили документы на въезд в Великобританию. Со слов Петрова, путешествие не было бизнес-поездкой, однако в материале The Telegraph от 6 сентября говорится обратное: там сказано, что за британской визой мужчины обратились в качестве предпринимателей.

Также "Русская служба Би-би-си" обратила внимание на нестыковки в той части рассказа, где Петров и Боширов говорят о плохой погоде в Солсбери и в целом в Великобритании. Они заявили, что приехали в город из Лондона 3 марта, и в тот день там был "снежный коллапс". Вместе с тем, известно, что снежный шторм, о котором, по-видимому, говорили россияне, к моменту их приезда уже ушел в сторону Ирландии (об этом еще 2 марта писала газета Express), а данные из архива погоды свидетельствуют о том, что 3 марта в Солсбери не было снегопада и местами даже светило солнце.

Помимо этого, издание отмечает, что, несмотря на утверждения Петрова и Боширова об их предпринимательской деятельности, подтвердить эту версию не удалось: в российском госреестре юридических лиц нет компании, в которой владельцами или топ-менеджерами были бы указаны люди с такими именами и фамилиями. А юрлица, зарегистрированного на имя Руслана Боширова, в реестре вообще нет.