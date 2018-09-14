Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице во "ВКонтакте" прокомментировала ликвидацию комиссии ГД по контролю за доходами депутатов, которую она возглавляла.

"Если честно, ничего неожиданного во внезапно случившейся реорганизации двух думских комиссий, для меня нет. Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже, вроде как, и повода нет о чем-то говорить", — написала Поклонская.

Она пожелала новой "большой комиссии" удачи в работе: "Дай Бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов и нецензурной брани, а также владения многомиллиардными активами за рубежом".

Поклонская отметила, что "постарается отследить судьбу всех кейсов, которые были ею собраны и рассмотрены", поскольку ей "очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы".

Она также подчеркнула, что ее "смутные сомнения все-таки терзают".