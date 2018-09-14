Помощник главы Госдепартамента Маниша Сингх в своем докладе, опубликованном в четверг, 13 сентября, перед слушаниями в палате представителей, сообщила, что Россия потеряла "десятки миллиардов долларов" из-за введенных против нее американских санкций, сообщает "РИА Новости".

"Мы считаем, что наши санкции в совокупности обошлись российскому правительству в десятки миллиардов долларов, в дополнение к более широкому воздействию на государственные сектора и эффекту охлаждения в целом относительно перспектив российской экономики", — говорится в докладе.

Ранее Сингх также рассказала, как Россия может избежать ужесточения санкций по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

С начала 2017 года США ввели санкции в отношении 212 лиц и компаний из России. С 2014 года до января 2017 года Вашингтон также ввел целый пакет санкций из-за ситуации в Донбассе и в Крыму и из-за предполагаемого вмешательства в выборы американского президента, которое российские власти категорически отрицают.