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Матвиенко: осенью сенаторы сосредоточатся на социально значимых вопросах

, ИА "Амител"
Она также отметила, что члены Совфеда активно включились в работу по совершенствованию пенсионного законодательства

Фото: m.asninfo.ru

Сенаторы в ходе стартующей 26 сентября осенней сессии планируют сосредоточиться на социально значимых темах. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет "Российская газета".

"На эту сессию приоритетом номер один остаются темы социальной политики, государственного пенсионного обеспечения. В повестке таких вопросов немало", — сказала Матвиенко. 

Спикер также отметила, что члены Совфеда активно включились в работу по совершенствованию пенсионного законодательства, с учетом поправок к законопроектам, которые были внесены в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным и партией "Единая Россия".

"Единая Россия" 6 сентября представила в Госдуму первый пакет поправок к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы. Президент в своём телеобращении к россиянам поддержал несколько инициатив партии.

В числе внесенных поправок предложения о проведении ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставлении на эти цели двух оплачиваемых рабочих дней; сохранении сроков назначения накопительной пенсии тем, кто участвовал в ее формировании; досрочном установлении страховой пенсии; сохранении действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера.

Комментируя поправки, Валентина Матвиенко отметила, что меры соцзащиты пенсионеров и людей предпенсионного возраста, предложенные главой государства, смягчают переходный период, делая его менее болезненным.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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