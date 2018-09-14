Фото: twitter.com

Американская компания SpaceX анонсировала первый в мире пассажирский частный рейс вокруг Луны. Он будет осуществлен при помощи ракеты-носителя BFR, пишет RT, ссылаясь на Twitter-аккаунт компании.

В SpaceX подчеркнули, что это важный шаг к "обеспечению доступа в космос для обычных людей, мечтающих осуществить космическое путешествие".

Пассажир и цели полета будут представлены 17 сентября.

Напомним, последний запуск компании был совершен 10 сентября. Тогда SpaceX при помощи ракеты Falcon 9 вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Telstar 18V.