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Пятибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром в пятницу, 14 сентября. Об этом гласят данные соответствующего сервиса "Яндекса".

Наиболее загруженным оказался проспект Ленина, где пробка растянулась от пересечения с улицей Северо-Западной до площади Октября. Скорость движения здесь не превышает 7-10 километров в час.

Также заторы наблюдаются на перекрестках проспект Строителей — Красноармейский, улица Эмилии Алексеевой — Малахова, проспект Космонавтов — Попова, Попова — Павловский тракт, Павловский тракт — Просторная. Кроме этого, проблемы с движением образовались на отрезках улиц Георгиева, Власихинской, Советской Армии, Матросова и Павловского тракта.

В городе произошла одна авария. Автомобили столкнулись на Павловском тракте, неподалеку от пересечения с улицей Звездной.