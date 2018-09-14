Иллюстрации: fotobus.msk.ru, barnaul.org

Автобусные маршруты №65 и №110 в Барнауле с 15 сентября будут ходить по-новому, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Для улучшения транспортного обслуживания жителей новых кварталов по улицам Балтийская и Шумакова движение автобусов №65 будет организовано так:

ТРЦ "Арена" – Павловский тракт – ул. Солнечная Поляна – малый Павловский тракт – ул.Сергея Ускова – ул.Балтийская – ул.Шумакова – проезд Северный Власихинский – ул.Лазурная – ул. Власихинская, далее – по маршруту.

Что касается автобусов №110, то с 15 сентября их движение будет организовано в прямом и обратном направлении с заездом в микрорайоны "Спутник" и "Авиатор".