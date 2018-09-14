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Соцсеть Facebook начала проверять достоверность данных на фото и видео. Об этом пишет RT, ссылаясь на менеджера социальной сети Антонию Вудфорд.

Она уточнила, что в проверке информации на фото и видео будут задействованы 27 партнеров компании в 17 странах по всей Земле. "Это поможет нам быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации", — цитирует издание текст сообщения.

В компании отметили, что для поиска ложной информации, как и в текстовых постах, создали самообучающуюся модель, использующую разные сигналы вовлеченности, включая обратную связь от пользователей Facebook, для выявления потенциальных фейков.

Сообщается, что многие сторонние партнеры компании по проверке фактов имеют опыт оценки снимков и видео и получили подготовку в технике визуальной верификации.