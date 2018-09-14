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Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в израильском Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организатора конкурса.

"64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле во вторник, 14, четверг, 16 и субботу, 18 мая", — цитирует агентство сообщение организаторов.

Уточняется, что решение приняли после того, как израильскую корпорацию общественного вещания Kan попросили представить как минимум два города-кандидата на проведение конкурса. Также рассматривались Иерусалим и Эйлат. По словам организаторов, "Тель-Авив представил очень креативную и привлекательную заявку по всем необходимым критериям".

Исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд выразил благодарность всем израильским городам, подавшим заявки на проведение конкурса, отметив, что заявки "были образцовыми". "Но мы решили, что Тель-Авив обеспечит лучшую систему для крупнейшего в мире музыкального события", — добавил он.

Напомним, "Евровидение-2019" пройдет в Израиле после победы в конкурсе в 2018 году певицы Нетты Барзилай. После этого премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал провести "Евровидение" в Иерусалиме, однако из-за возражений ряда участников смотра было предварительно решено провести конкурс в другом городе.