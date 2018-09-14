Школьник в Бийске попал в больницу после конфликта с одноклассниками

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Школьник в Бийске оказался в больнице после стычки с одноклассниками — по предварительным данным, 11-летний мальчик получил травму головы, сообщает "Бийское телевидение".

Отмечается, что ребенок несколько раз терял сознание. Известно, что конфликт между учащимися школы №17 произошел не перемене перед последним занятием.

По словам мамы ребенка, после этого мальчику стало плохо, когда он сидел на уроке. "Он упал. Учительница решила, что он уснул. Она его растолкала. Он очнулся, а весь класс рассмеялся. Урок закончился. Он взял в гардеробе одежду, оделся, вышел и на территории школы у березы упал, потерял сознание", — отмечает женщина.

Другие школьники и случайные прохожие привели ребенка в сознание и отвели в образовательное учреждение. Медработника не было, поскольку он находится в отпуске.

После этого с ребенком поговорила классная руководительница и попросила других ребят проводить мальчика до дома.

Сейчас мальчик находится в больнице. У него диагностировали сотрясение мозга. В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет. Также в школе проводится внутренняя проверка.