Пятница, 14 Сентябрь, 11:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,64
€ 79,77
463126
15°
Обь
85см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Школьник в Бийске попал в больницу после конфликта с одноклассниками

, ИА "Амител"
По факту произошедшего проводится проверка

Фото: biwork.ru

Школьник в Бийске оказался в больнице после стычки с одноклассниками — по предварительным данным, 11-летний мальчик получил травму головы, сообщает "Бийское телевидение".

Отмечается, что ребенок несколько раз терял сознание. Известно, что конфликт между учащимися школы №17 произошел не перемене перед последним занятием.

По словам мамы ребенка, после этого мальчику стало плохо, когда он сидел на уроке. "Он упал. Учительница решила, что он уснул. Она его растолкала. Он очнулся, а весь класс рассмеялся. Урок закончился. Он взял в гардеробе одежду, оделся, вышел и на территории школы у березы упал, потерял сознание", — отмечает женщина.

Другие школьники и случайные прохожие привели ребенка в сознание и отвели в образовательное учреждение. Медработника не было, поскольку он находится в отпуске.

После этого с ребенком поговорила классная руководительница и попросила других ребят проводить мальчика до дома.

Сейчас мальчик находится в больнице. У него диагностировали сотрясение мозга. В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет. Также в школе проводится внутренняя проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

14.09.2018 10:03
- гость -

А почему скорую в школу не вызвали? Как так, отправить с детьми в школу, а если бы что похуже обморока случилось? Это ещё ладно, что сотрясением отделался. И почему медработника не было на месте? Очень много вопросов к директору будет.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11:32
Глава ВТБ рассказал о плане по отказу от доллара 2
11:23
Проезд по переулку Революционному закроют на месяц в Барнауле 2
11:12
Защита Алексея Белобородова просит отправить его из СИЗО в больницу 2
11:04
На обшивке корабля "Союз МС-09" нашли новые следы от работы дрелью 5
11:00
Современные кассовые решения для торговли представят в Алтайском крае 0
10:49
Матч 1/16 Кубка России в Барнауле перенесли из-за команды Рамзана Кадырова 2
10:32
Светофоры отключили на семь часов в нагорной части Барнаула 0
10:24
Россия может поставить антирекорд по просмотру пиратских копий фильмов 3
10:21
Ко Дню работников леса: факты об алтайском лесном фонде 0
10:14
"Он ваш земляк": как алтайской полиции представили нового начальника 2
10:05
В Думе отклонили проект об отмене уголовной ответственности за репосты 2
10:00
ИТ-Форум пройдет 18 октября в Барнауле 0
09:48
Школьник в Бийске попал в больницу после конфликта с одноклассниками 1
09:35
Названы дата и место проведения "Евровидения-2019" 2
09:22
Автобусы №65 и №110 в Барнауле будут ходить по новому маршруту 2
09:17
Facebook начал проверять достоверность информации на фото и видео 0
09:06
Алтайские полицейские возбудили дело из-за незаконной рубки берез 2
09:00
Приди на семейный праздник и выиграй Samsung S9 0
08:58
Назван самый популярный авиамаршрут в мире 5
08:41
Пробки в пять баллов образовались на дорогах Барнаула утром 14 сентября 0
08:23
SpaceX анонсировала первый в мире пассажирский частный рейс вокруг Луны 0
08:06
Эксперт: программа "Энергия развития" нацелена на развитие массового спорта 0
07:50
В Горном Алтае построят горнолыжный комплекс на Каракольских озерах 18
07:34
Моменты мировой истории: архивные фото 2
07:19
Двухуровневую квартиру с авторским дизайном продают в Барнауле за 11 млн 15
07:03
"Горзеленхозу" в Барнауле нашли руководителя вместо арестованного Гончарова 3
06:48
Черный сентябрь: как Россия пережила самую масштабную серию терактов 54
06:32
Потепление до +23 градусов придет в Алтайский край 14 сентября 0
06:17
Президентский вояж Дмитрия Медведева в Барнаул: как это было 4
06:01
Что такое инаугурация и как она пройдет в Алтайском крае 2
05:56
Дмитрий Медведев 14 сентября празднует день своего рождения 16
04:58
Матвиенко: осенью сенаторы сосредоточатся на социально значимых вопросах 5
03:22
США подсчитали, сколько Россия потеряла из-за санкций 1
02:16
Поклонская прокомментировала ликвидацию комиссии, которую она возглавляла 1
01:37
Массу нестыковок нашли в рассказе "отравителей" Скрипалей 2
00:52
Российские ученые создали инновационную теплицу 0
23:53
Новак прокомментировал возможные санкции против "Северного потока-2" 0
23:29
Директора школы уволили после отказа выбивать долги за ЖКХ с родителей 4
23:19
Покупку полисов ОСАГО в России предложили записывать на видео 1
22:42
Жириновский и Хинштейн устроили перепалку на программе Соловьева 2
22:37
Кадыров поблагодарил Путина за Северо-Кавказский экономический форум 0
22:12
Рогозин обсудил с главой NASA ситуацию вокруг утечки воздуха на МКС 3
21:27
Клад из 260 золотых монет при перевозке в Гохран подменили гаечными ключами 9
21:14
Россия проведет демарш в отношении США из-за дела Бутиной 0
21:01
Прокуратура отменила дело против убившего двух грабителей предпринимателя 6
20:44
Виктория Скрипаль верит в непричастность Петрова и Боширова к отравлению 0
20:23
Эдгард Запашный попал в ДТП в Москве 0
20:02
Госдума упразднила комиссию по доходам, которую возглавляла Поклонская 6
19:47
Захарова прокомментировала реакцию Британии на интервью "отравителей" 2
19:28
Роскачество нашло в российском твороге плесень и кишечную палочку 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.