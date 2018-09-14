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Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции вынес отрицательное заключение на законопроект, который исключает уголовную ответственность за репосты в интернете. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам главы комитета Василия Пискарева, ранее проект не поддержали кабмин РФ и Верховный суд.

"Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем", — цитирует агентство его слова.

Уточняется, что пакет законопроектов, исключающих уголовную ответственность за репосты в Сети, внесли на рассмотрение депутаты Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов в конце июня. Целью законопроекта было "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит текущую редакцию документа. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в свою очередь, выступила в поддержку проекта.