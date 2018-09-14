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Новости

"Он ваш земляк": как алтайской полиции представили нового начальника

, ИА "Амител"
В церемонии принял участие замглавы МВД России Андрей Гостев

Фото: 22.мвд.рф

Нового начальника ГУ МВД по Алтайскому краю, генерал-майора полиции Андрея Подоляна представили накануне личному составу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, избранный губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко.

Выступая перед собравшимися, замглавы МВД России подчеркнул, что Андрей Подолян обладает большим практическим и профессиональным опытом.

"Он ваш земляк и, как принято говорить, прошёл все ступени служебной деятельности. Службу в органах внутренних дел начал с рядового милиционера патрульно-постовой службы. Впоследствии получил большой опыт в рамках работы в уголовном розыске, службе в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, а также по борьбе с экономическими преступлениями", — отметил Аркадий Гостев.

Также заместитель федерального министра выразил благодарность руководству региона за эффективное осуществление правоохранительных программ и пожелал Андрею Подоляну успешной работы.

Напомним, что Андрей Подолян стал руководителем ГУ МВД по Алтайскому краю вместо Олега Торубарова, который возглавил МВД Республики Крым. До последнего времени Подолян занимал пост заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области — начальника полиции.

Андрей Анатольевич Подолян родился в 1968 году в Рубцовске. Высшее образование получил в Алтайском госуниверситете по специальности "правоведение". Службу в органах внутренних дел начал с 1991 года в должности милиционера патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Рубцовского райисполкома Алтайского края, затем продолжил службу оперуполномоченным в уголовном розыске. С 1999 года Подолян стал заместителем начальника отдела по борьбе с организованной преступностью в том же Рубцовске. В 2001 году он был назначен на должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью по Бийску Управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД Алтайского края. В период времени с 2005 по 2008 год являлся руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай. С 2008 по 2011 занимал должность начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Алтай. С 2011 года Андрей Подолян стал заместителем начальника криминальной милиции ГУВД по Пермскому краю, в том же году был назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Пермскому краю. Награжден медалью "За отвагу". Начиная с марта 2015 года и до последнего времени он был заместителем начальника ГУ МВД России по Волгоградской области – начальником полиции.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.09.2018 11:03
- гость -

Общество нанимает человека на должность руководителя Алтайской полиции, следовательно публиковать надо не биографию, а полное и детальное резюме, которое будет отражать не только общую информацию, а также заслуги на каждом этапе карьеры.

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14.09.2018 11:20
Нанимателю

14.09.2018 11:03
- гость - Полно резюмЭ затребует ОН на тебя! в случае необходимости и ему его предоставят в пределах часа...

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