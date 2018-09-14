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Антирекорд по количеству просмотров пиратских копий фильмов в Сети может быть установлен в текущем году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на отчет компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB. Уточняется, что в прошлом году рынок интернет-пиратства в РФ вырос на 21% и достиг 85 миллионов долларов.
Агентство передает, что число запросов в поисковиках на просмотр бесплатных копий фильмов и сериалов за минувший год составило около 10 миллиардов.
В 2017 году в Сети было опубликовано 211 копий фильмов с экранов кинотеатров, что превысило показатели 2016 года более чем в шесть раз. При этом за первые девять месяцев этого года было опубликовано 280 копий. Выходит, что почти половина вышедших в прокат в текущем году фильмов была скопирована и опубликована в Сети.
В Group-IB подчеркивают, что интернет-пираты улучшают свои технологии. Так, для упрощения схемы монетизации и автозаполнения контента на сайтах мошенники стали чаще использовать технологию CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента). Эта сеть объединяет серверы по всему миру, позволяющие ускорить процесс передачи контента пользователю.
"Создание и активное распространение собственных пиратских сетей CDN стало главным и наиболее опасным трендом функционирования пиратских порталов", — подчеркнул глава департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB Андрей Бусаргин. Он отметил, что раньше пираты тратили значительные ресурсы на составление базы видео и фильмов для размещения их на портале. "Появление CDN-сервисов дает возможность быстро и просто заполнять страницу сайта разноплановым видеоконтентом хорошего качества", — добавил он. Что касается крупной сети дистрибуции фильмов и сериалов в РФ, общее количество файлов в базе лишь одного пиратского CDN-сервиса превышает 300 тысяч, что занимает свыше 5 ПБайт серверного пространства. Стоимость ежемесячного содержания такой инфраструктуры равна примерно 100 тысячам долларов.
Монетизация видеоконтента зависит от объемов рекламного трафика, из которого свыше 75% приходится на поисковые системы. В прошлом году он вырос на 12%. Главными рекламодателями интернет-пиратов являются интернет-казино и игровые сайты — средний доход от тысячи просмотров составляет 3 доллара, что позволяет крупным сайтам в месяц зарабатывать до 10 тысяч долларов на рекламе.
Комментарии
От санкций народ стал беднее.
Денег на лицензионный контент не осталось.
Управление Росгвардии по Белгородской области обязало сотрудников реагировать на негативную информацию о войсках в социальных сетях — оставлять комментарии и ставить дизлайки. Об этом в четверг, сообщил Владимир Воронцов, администратор паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», где был опубликован соответствующий документ.
По словам Воронцова, в документе отмечается, что сотрудники Росгвардии должны завести аккаунты в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube. При нахождении негативной информации во «ВКонтакте» им необходимо пожаловаться на пост, а в YouTube — поставить дизлайк, а также оставить опровергающий комментарий. Далее, согласно алгоритму, нужно сделать скриншот о проделанной работе и отправить сотруднику ведомства.
Может хватит обирать народ? уже и так обнищали все из-за кучки мерящихся п.. ми.