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Россия может поставить антирекорд по просмотру пиратских копий фильмов

, ИА "Амител"
В 2017 году рынок интернет-пиратства достиг 85 млн долларов

Фото: ua.news

Антирекорд по количеству просмотров пиратских копий фильмов в Сети может быть установлен в текущем году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на отчет компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB. Уточняется, что в прошлом году рынок интернет-пиратства в РФ вырос на 21% и достиг 85 миллионов долларов.

Агентство передает, что число запросов в поисковиках на просмотр бесплатных копий фильмов и сериалов за минувший год составило около 10 миллиардов.

В 2017 году в Сети было опубликовано 211 копий фильмов с экранов кинотеатров, что превысило показатели 2016 года более чем в шесть раз. При этом за первые девять месяцев этого года было опубликовано 280 копий. Выходит, что почти половина вышедших в прокат в текущем году фильмов была скопирована и опубликована в Сети.

В Group-IB подчеркивают, что интернет-пираты улучшают свои технологии. Так, для упрощения схемы монетизации и автозаполнения контента на сайтах мошенники стали чаще использовать технологию CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента). Эта сеть объединяет серверы по всему миру, позволяющие ускорить процесс передачи контента пользователю.

"Создание и активное распространение собственных пиратских сетей CDN стало главным и наиболее опасным трендом функционирования пиратских порталов", — подчеркнул глава департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB Андрей Бусаргин. Он отметил, что раньше пираты тратили значительные ресурсы на составление базы видео и фильмов для размещения их на портале. "Появление CDN-сервисов дает возможность быстро и просто заполнять страницу сайта разноплановым видеоконтентом хорошего качества", — добавил он. Что касается крупной сети дистрибуции фильмов и сериалов в РФ, общее количество файлов в базе лишь одного пиратского CDN-сервиса превышает 300 тысяч, что занимает свыше 5 ПБайт серверного пространства. Стоимость ежемесячного содержания такой инфраструктуры равна примерно 100 тысячам долларов.

Монетизация видеоконтента зависит от объемов рекламного трафика, из которого свыше 75% приходится на поисковые системы. В прошлом году он вырос на 12%. Главными рекламодателями интернет-пиратов являются интернет-казино и игровые сайты — средний доход от тысячи просмотров составляет 3 доллара, что позволяет крупным сайтам в месяц зарабатывать до 10 тысяч долларов на рекламе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.09.2018 10:56
- гость -

От санкций народ стал беднее.
Денег на лицензионный контент не осталось.

0  0
14.09.2018 11:17
- гость -

Управление Росгвардии по Белгородской области обязало сотрудников реагировать на негативную информацию о войсках в социальных сетях — оставлять комментарии и ставить дизлайки. Об этом в четверг, сообщил Владимир Воронцов, администратор паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», где был опубликован соответствующий документ.

По словам Воронцова, в документе отмечается, что сотрудники Росгвардии должны завести аккаунты в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube. При нахождении негативной информации во «ВКонтакте» им необходимо пожаловаться на пост, а в YouTube — поставить дизлайк, а также оставить опровергающий комментарий. Далее, согласно алгоритму, нужно сделать скриншот о проделанной работе и отправить сотруднику ведомства.

0  0
14.09.2018 11:21
- гость -

Может хватит обирать народ? уже и так обнищали все из-за кучки мерящихся п.. ми.

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