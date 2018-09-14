Иллюстрации: karelinform.ru, yandex.ru/maps
Светофоры отключили на семь часов в пятницу, 14 сентября, на двух перекрестках в нагорной части Барнаула.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, светофорные объекты были отключены с 09:00 на пересечении Змеиногорского тракта с переулком Кауфмана и с улицей Ломоносова.
Восстановить работу светофоров должны к 16:00.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данных участков и выполнять требования дорожных знаков.
Комментарии