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Как согреться, пока в домах нет отопления

, ИА "Амител"
Что поможет согреться, когда на улице уже холодно, а отопление в квартирах еще не запущено?

Если раньше выбор отопительных приборов ограничивался каким-нибудь масляным радиатором и особых вопросов, чем пользоваться, не возникало, то сейчас ассортимент таких приборов существенно расширился, и не всегда понятно, чем же лучше то или иное решение. Давайте разбираться.

Тепловые пушки

По сути, тепловая пушка – это нагревательный элемент в цилиндрическом корпусе с вентилятором. Поток теплого воздуха создается при прохождении воздуха через нагревательный элемент, мощный вентилятор и корпус в виде цилиндра, направленного вверх, позволяет быстро и эффективно нагреть помещение.

При своей мощности тепловые пушки не занимают много места, они легкие, аккуратные и маленькие – их легко можно переносить в любое удобное место.

В основном тепловые пушки используют на промышленных предприятиях и на стройплощадках, но и отлично подходят, чтобы быстро нагреть гараж или даже офисные помещения.

При использовании необходимо обязательно соблюдать все требования безопасности, описанные в инструкции к устройству.

Масляные радиаторы

Устройство таких радиаторов достаточно простое, корпус сделан из металла и состоит из состыкованных секций, от количества которых напрямую зависит мощность радиатора, сверху на них наносят специальное прочное порошковое покрытие, не подверженное механическим воздействиям. Внутри конструкции находится минеральное масло.

Масло нагревается от нагревающего элемента (ТЭНа) и обогревает воздух помещения. Наличие терморегулятора позволяет выставить комфортную температуру.

Помните, что такие обогреватели нельзя накрывать или ставить рядом с мебелью или занавесками.

Масляные радиаторы быстро справятся с нагревом помещения, однако могут сильно нагреваться, поэтому не всегда рекомендуется их использовать в присутствии маленьких детей.

Конвекторы

Конвекторы вырабатывают тепло за счет естественной циркуляции воздуха. Холодный воздух проходит через нагревательный элемент, вследствие чего и само устройство, и нагретый теплый воздух становятся источником тепла. Такие устройства способны экономить денежные средства за счет более рационального использования энергии, но быстро обогреть помещение конвектором не выйдет. Они предназначены больше для поддержания определенной температуры, чем для ее увеличения. 

Так же, как и масляные радиаторы, они имеют терморегулятор. Считаются безопасным видом обогрева помещения, по этой причине многие конвекторы рекомендованы для использования в детских садах.

Тепловентиляторы

Тепловентилятор состоит из вентилятора и спирали. При нагреве спирали вентилятор распространяет тепло, нагревая воздух в помещении.

Его стоит приобретать в том случае, когда есть потребность в быстром и эпизодическом нагреве помещения. Благодаря его портативности можно взять его из дома на работу и, при необходимости, обратно.

При использовании данного прибора обязательно следуйте всем требованиям безопасности, описанным в инструкциях. Не рекомендовано использовать тепловентиляторы в присутствии маленьких детей.

В общем, это бюджетный и компактный вариант, который при правильном использовании станет отличным решением и согреет в любую непогоду.

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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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