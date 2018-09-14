Фото: ФК "Динамо-Барнаул"

Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между "Динамо" Барнаул и "Оренбургом" состоится 25 сентября в 17:00. Такое решение принял Департамент профессионального футбола РФС.

При этом в невыгодном положении оказался "Оренбург", который 23 сентября в гостях встречается с "Ахматом" (Грозный), а уже через день должен будет сыграть в Барнауле. В таких условиях футболисты, которые полетят в Грозный, не успеют восстановиться. Отметим, что президентом "Ахмата" является президент Республики Чечня Рамзан Кадыров. После шести туров кавказская команда идет на 9-й строчке премьер-лиги. Что касается соперников барнаульцев — "Оренбурга", то команда стала главной сенсацией в новом сезоне и располагается на пятом месте в зоне Лиги Европы.

Билеты на кубковый матч можно приобрести в бухгалтерии АКС "Динамо" ежедневно с 10:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья. Адрес: Барнаул, ул. Никитина, 55к, 2 этаж.

Стоимость билета – 100 рублей, сезонной абонементной книжки (10 билетов) в рамках акции "Мы одна команда!" — 600 рублей. По техническим причинам билеты и сезонные абонементные книжки продаются только за наличный расчёт.

Свой ближайший матч "Динамо" проведет в Барнауле 16 сентября против лидера первенства ПФЛ — "Сахалина".