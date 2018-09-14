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Движение перекроют на участке переулка Революционного в центре Барнаула на месяц, сообщили в городской администрации.

Речь идет об ограничении движения по проезжей части переулка Революционного от улицы Молодежной до проезда Кемеровского. Проехать по указанному участку будет невозможно с 09:00 18 сентября до 21:00 18 октября.

"Это связано с проведением работ по прокладке сетей водоснабжения к строящемуся жилому дому по адресу: улица Молодежная, 111", — добавляют в мэрии.