"Ростелеком" в день празднования 288-летия Барнаула организовал в парке "Центральный" семейный квест по услуге "Умный дом" и танцевальную шоу-вечеринку на площади Сахарова.

При входе в городской парк сотрудники Алтайского филиала компании встречали гостей за промо-стойкой с красочным баннером "Умный дом". О том, как работает услуга, "Ростелеком" предложил узнать в игровой форме.

Интерактивная зона квеста "Умный дом" была разбита на тематические площадки. На первой из них, "Датчики движения", аниматоры приготовили для родителей и детей спортивные эстафеты и подвижные игры. На площадке "Видеонаблюдение" участники играли в "Море волнуется раз…", изображая замершие фигуры. В игровой точке "Датчики протечки воды" барнаульцы строили из желобов трубопровод и аккуратно, чтобы не пролить, пускали по нему воду. В зоне "Датчики открытия дверей и окон" игроки собирали головоломки, а на площадке "Датчики дыма" поджигали цветные дымовые шашки. В ходе игры ведущие рассказывали, как с помощью интеллектуального ИТ-решения "Умный дом" повысить безопасность и комфорт городского жилья. За прохождение каждого этапа "Ростелеком" дарил сувениры. В течение двух часов квест прошли более 50 взрослых и детей.

Вечером на площади Сахарова "Ростелеком" устроил для горожан праздничное шоу: на площади звучали танцевальные треки мульформатного Dj Grey, выступали неоновые танцоры из "Альт-шоу". Праздничную программу вел барнаульский шоумен Иван Соболев. Рядом в голубом шатре компании действовала зона зарядки смартфонов, а в фотозоне гостей развлекал аттракцион "Шоу-шар". Веселым и активным участникам танцевальной вечеринки компания дарила спиннеры, бейсболки, силиконовые браслеты, фонарики и шоколадки.

"Мы вышли на праздничные площадки, чтобы поздравить горожан с очередной годовщиной краевой столицы, ведь у "Ростелекома" в Барнауле – 200 тысяч абонентов, каждая третья семья. Скоростной интернет и интерактивное ТВ доступны большинству горожан и жителям пригородных коттеджных поселков. Услугу "Умный дом. Видеонаблюдение", по которой состоялся квест, мы установили в более 400 домохозяйствах города", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.