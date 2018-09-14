Защита Алексея Белобородова просит отправить его из СИЗО в больницу

Виктор Чумаков, адвокат бывшего управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова, в ближайшее время подаст ходатайство о проведении полноценного медобследования своего клиента. Для этого требуется, чтобы суд изменил нынешнюю меру пресечения в виде заключения под стражу.

Последние несколько дней Белобородов чувствует себя неважно, у него наблюдаются проблемы с сердцем. В 2017 году экс-чиновник стал носить кардиостимулятор. "Мы будем настаивать на домашнем аресте, тюрьма, как вы понимаете, не способствует сохранению здоровья", — добавил адвокат.

Кстати, срок содержания под стражей у Алексея Белобородова истекает 10 октября, скорее всего, следствие будет ходатайствовать о его продлении еще на 2 месяца.

Между тем, со слов Виктора Чумакова, его клиенту необходимо пройти полное, всестороннее обследование, которое невозможно в условиях пребывания в СИЗО. Предположительно, речь идет о стационарном помещении в кардиодиспансер.

Напомним, в конце августа сторона защиты уже пыталась обжаловать арест Алексея Белобородова в Алтайском краевом суде, но безуспешно.

Сотрудники ФСБ задержали экс-управделами губернатора еще 10 августа. На следующий день Октябрьский суд Барнаула санкционировал арест бывшего чиновника. Виктор Чумаков, в свою очередь, просил ограничиться домашним арестом под залог в 5 млн рублей.

Алексей Белобородов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), за это ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, за подписание актов о приемке выполненных работ по госконтрактам и справок об их стоимости глава стройфирмы построил для Белобородова двухэтажный коттедж в Белокурихе с комнатой отдыха и бильярдной стоимостью свыше 2,7 млн руб.

Кроме того, бывшему управделами инкриминируется превышение служебных полномочий при проведении госзакупок. На средства, выделенные на программу по совершенствованию государственного и муниципального управления, он приобрел в автопарк возглавляемого им управления три автомобиля Mercedes общей стоимостью 18 млн рублей.

Отметим, что сам Белобородов своей вины не признал ни по одному из перечисленных эпизодов.

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