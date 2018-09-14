Фото: hotgeo.ru

Эксперты обнаружили новые следы работы дрелью в обшивке российского пилотируемого корабля "Союз МС-09", из-за дыры в котором произошло падение давления на Международной космической станции (МКС). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, давление на станции упало 30 августа. Утечка была обнаружена внутри пристыкованного к станции "Союза" — воздух уходил через отверстие диаметром 2 миллиметра в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле выяснили, что корпус корабля был просверлен.

"Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", — приводит агентство слова собеседника.

Он отметил, что прежде чем заделать "течь" в корабле, космонавты сфотографировали и сняли на видео отверстие с помощью эндоскопа. "В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту", — заявил собеседник.

Другой источник в ракетно-космической отрасли отметил, что установка негерметичной противометеоритной защиты — "предпоследний этап сборки корабля, далее "Союз" отправляют в цех окончательной сборки". По словам собеседника, когда корабль прибыл в цех финальной сборки, его детально сфотографировали, никаких отверстий и следов сверла не было. "Корабль просверлили позже, полностью собранным", — заявил он. Источник добавил, что сам экран противометеоритной защиты также фотографировался перед монтажом и был "чистым".

Сообщается, что в цехе окончательной сборки корабль находится порядка двух недель, после чего его отправляют на 90 дней на контрольно-испытательный стенд (КИС), "причем в КИС фотофиксация не предусмотрена". "Таким образом, корабль могли просверлить на самом последнем этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС", — заметил собеседник.