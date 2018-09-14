Предприниматель Александр Григорьев выиграл аукцион, на котором была реализована лыжная база в районе Кордона в нагорной части Барнаула. Ранее она принадлежала компании "СтройГАЗ".

Общая площадь базы составляет 1650 кв. м, кроме того, в этот же лот входит и земельный участок под ней площадью 19 тысяч кв. м. Стартовая цена имущества составляла 33,3 млн рублей. Оно обременено залогом в пользу банка "Финсервис". Обращает на себя внимание категория реализуемой земли — "особо охраняемых территорий и объектов для размещения лечебно-спортивного профилактория".

Поскольку конкурентов у Александра Григорьева не оказалось, лыжную базу он забрал по начальной стоимости.

По данным "Интерфакса", Григорьев ранее владел тремя барнаульскими фирмами — ООО "Аллегро", ООО "Галеон" (по 100% доли в уставном капитале) и ООО "Ремесло" (75%), а также был участником потребительского кооператива "Спутник-юг". Все эти организации в настоящее время прекратили свое существование.

Кроме лыжной базы на торги выставлялись еще три лота, но все они остались невостребованными из-за отсутствия заявок.

Это одноэтажное нежилое здание в 367 кв. м с земельным участком под ним (1219 кв. м) по адресу: улица Партизанская, 103. Здание реализуется на праве аренды со сроком до августа 2024 года. В этот же лот вошел еще один участок на 780 кв. м по Пролетарской, 104 "а". Стоимость всего вышеперечисленного равна 30 млн рублей.

Подлежат реализации еще две квартиры в Барнауле, числившиеся за "СтройГАЗом". Однокомнатная квартира (58,5 кв. м) вместе с подвалом (129,6 кв. м) в центре Барнаула за 6,7 млн рублей (Молодежная, 62 "б"), а также двухкомнатная квартира (55,7 кв. м) по улице Глушкова, 46 за 1,7 млн рублей.

Все реализуемые объекты находятся в залоге у банка "Финсервис".

Напомним, в июне Арбитражный суд Алтайского края признал "СтройГАЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на 1 год. Накануне банкротства в компании регулярно менялись руководители, после финансового краха "СтройГАЗ" лишился ряда крупных объектов в рамках госконтрактов.