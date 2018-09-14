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Сговор на рынке закупа молока выявило в Поспелихинском районе Алтайского края региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

"Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю вынесло решение по делу, возбужденному в отношении трех индивидуальных предпринимателей и пяти фирм, работающих на рынке закупа молока в Поспелихинском районе. В рамках заседания комиссии управления был доказан факт ценового сговора двух компаний, который привел к установлению и поддержанию одинаковых закупочных цен на сырое коровье молоко в период с января по март 2018 года", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее владельцы личных подсобных хозяйств жаловались на действия скупщиков молока.

В УФАС добавляют, что синхронное установление и поддержание одинаковых закупочных цен в период с января по март 2018 года установлено у двух компаний, закупающих молоко в большинстве сел района, — ООО "Молприм" и ООО "Центрснаб".

Комиссия антимонопольного ведомства доказала, что объективных причин на ведение одинаковой ценовой политики у компаний не было, поскольку они используют разные схемы дальнейшей реализации молока и поэтому имеют различную структуру затрат.

"С целью устранения нарушения по ограничению конкуренции на рынке закупа сырого коровьего молока в Поспелихинском районе компаниям выдано предписание о ведении самостоятельной ценовой политики при формировании закупочных цен. Кроме того, комиссией принято решение о передаче материалов дела уполномоченному лицу управления для рассмотрения вопроса о возбуждении административных дел", — добавляют в УФАС.