Госинспекция Алтайского края составила рейтинг управляющих компаний региона. Как оказалось, из 228 только к восьми у ведомства нет никаких претензий.

Из восьми УК, признанных благонадежными, семь работают в Барнауле (ООО "УК "Маяк", ООО "Управляющая компания ЖЭУ №17 Октябрьского района", ООО "Комплекс услуг", ООО "Город", ООО УК "Коммунал Престиж", ООО "Новый квартал", ООО "Визит"), одна — в Новоалтайске (ООО Управляющая компания "Депстар").

Как отмечают в Госинспекции края, рейтинг рассчитан в сопоставимых значениях: критерием стало количество выявленных нарушений, число выданных предписаний, исходя из количества многоквартирных домов, находящихся в управлении, и их площади. В Госинспекции полагают, что в первую очередь список должен стать источником информации для жителей.

"Использованные критерии оценки работы управляющих компаний отражают качество оказываемых услуг, предпочтения и удовлетворенность потребителей — собственников помещений в многоквартирных домах", — сказано в сообщении.

Такие рейтинги, кроме того, позволяют управляющим организациям сравнить себя с другими и понять, что именно надо сделать, чтобы присоединиться к группе лидеров.

На территории Алтайского края с 1 мая 2015 года выдано 228 лицензий на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. В управлении у лицензированных компаний находится 5360 многоквартирных домов.