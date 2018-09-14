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Глава ВТБ рассказал о плане по отказу от доллара

, ИА "Амител"
План состоит из трех пунктов и, в частности, подразумевает переход на другие валюты

Фото: wto.ru

Глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от доллара США, включающий в себя три пункта. Об этом пишут "Известия".

Так, по словам Костина, в первую очередь нужно провести "ускоренный переход" в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, включая евро, юань или рубль. Кроме этого, необходимо перевести юрадреса крупных российских холдингов в юрисдикцию РФ. В-третьих, нужно переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций и перейти от системы Euroclear к русскому аналогу.

Глава ВТБ подчеркнул, что на Дальнем Востоке банк проводит 70% операций по торговле с КНР в долларах и лишь 8% — в юанях. В рублях совершается 22% операций.

"Мы — крупнейший маркетмейкер по паре "рубль–юань". Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров", — подчеркнул Костин.

Издание напоминает, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что РФ может увеличить долю расчетов в национальных валютах. Но мера будет носить вынужденный характер, а такие расчеты принесут дополнительные издержки.

В середине июля Костин на встрече с главой РФ рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Он отметил, что в России нужно создавать собственные финансовые инструменты и развивать рынок по размещению еврооблигаций и акций. В июне Костин также призывал к дедолларизации мировой экономики. "Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле", — заявлял глава ВТБ.

Ранее американский госдеп пообещал России "суровые" санкции, которые хотят ввести на фоне "дела Скрипалей". Они будут распространяться на банковский сектор и оборонные закупки.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.09.2018 11:39
- гость -

если первый пункт можно выполнить процентов на 5-10 то все остальные из области фантастики

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14.09.2018 11:46
- гость -

не три пункта а три буквы... и предлог он забыл... но направление он указал верное ... куда отправится гулять Россия после вода эмбарго )))) да и действительно зачем ей тогда будут доллары )))))

0  0
14.09.2018 11:49
- гость -

Маркетмейкер Костин отжыгаэ) Видать получил чемодан с аргентинским кофе

0  0
14.09.2018 11:50
- гость -

Пупки не надорвите))))

0  0
14.09.2018 11:51
- гость -

Кирдык зеленому. Истинно говорю вам, увидим мы долларей еще по 60 копеек. Недолго ему гужеваться осталось.

0  0
14.09.2018 11:52
- гость -

на ракушки скоро перейдем. доуправлялись.

0  0
14.09.2018 11:54
- гость -

Кирдык зеленому. Истинно говорю вам, увидим мы долларей еще по 60 копеек. Недолго ему гужеваться осталось.
Обязательно увидим только это будет после очередной деноминации))))))))

0  0
14.09.2018 11:59
- гость -

"переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций."
Ухахаха ))))

0  0
14.09.2018 12:11
- гость -

тут еще кто-то хохочет над украинцами?

0  0
14.09.2018 12:27
- гость -

И ведь знает, что чушь излагает, но всё равно продолжает нести!

Перевести в российскую юрисдикцию, говоришь? А почему до сих пор ВСЕ крупные российские компании (все, без исключения) имеют в разных местах мира свои оффшоры? Что заставило Роснефть, Газпром, РДЖ, Норникель, Алроса , и ......... иметь свои оффшоры? Ведь даже покупку в своё время Сибнефти Газпром проводил через оффшор!

Говоришь, еврооблигации размещать на российских площадках? Да кто туда пойдёт????????? Тут с размещением ОФЗ проблемы, валится рынок облигаций, а ты евробонды на российских площадках хочешь продавать

0  0
14.09.2018 12:54
- гость -

Согласятся ли наши? Это же сплошной убыток, настоящее вредительство. Представте, заключили поставку газа условно говоря за 100 р. кубометр на 5 лет. А рупь рухнул в два раза - Западу прямой доход, а России - огромные убытки. Бред это все, обычное популисткое предложение для необразованной части населения.

0  0
14.09.2018 13:10
- гость -

ага,
Совет Министров Союза ССР постановил:
1. Прекратить с 1 марта 1950 г. определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую, золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.
2. Установить золотое содержание рубля в 0,222168 грамма чистого золота.
3. Установить с 1 марта 1950 г. покупную цену Госбанка СССР на золото в 4 руб. 45 коп. за 1 грамм чистого золота.
4. Определить с 1 марта 1950 г. курс рубля в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2:
4 руб. за один американский доллар вместо существующего — 5 р. 30 коп.
11 руб. 20 коп. за один фунт стерлингов вместо существующего — 14 р. 84 коп.
Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам.(c)

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