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Глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от доллара США, включающий в себя три пункта. Об этом пишут "Известия".

Так, по словам Костина, в первую очередь нужно провести "ускоренный переход" в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, включая евро, юань или рубль. Кроме этого, необходимо перевести юрадреса крупных российских холдингов в юрисдикцию РФ. В-третьих, нужно переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций и перейти от системы Euroclear к русскому аналогу.

Глава ВТБ подчеркнул, что на Дальнем Востоке банк проводит 70% операций по торговле с КНР в долларах и лишь 8% — в юанях. В рублях совершается 22% операций.

"Мы — крупнейший маркетмейкер по паре "рубль–юань". Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров", — подчеркнул Костин.

Издание напоминает, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что РФ может увеличить долю расчетов в национальных валютах. Но мера будет носить вынужденный характер, а такие расчеты принесут дополнительные издержки.

В середине июля Костин на встрече с главой РФ рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Он отметил, что в России нужно создавать собственные финансовые инструменты и развивать рынок по размещению еврооблигаций и акций. В июне Костин также призывал к дедолларизации мировой экономики. "Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле", — заявлял глава ВТБ.

Ранее американский госдеп пообещал России "суровые" санкции, которые хотят ввести на фоне "дела Скрипалей". Они будут распространяться на банковский сектор и оборонные закупки.