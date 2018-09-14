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Глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от доллара США, включающий в себя три пункта. Об этом пишут "Известия".
Так, по словам Костина, в первую очередь нужно провести "ускоренный переход" в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, включая евро, юань или рубль. Кроме этого, необходимо перевести юрадреса крупных российских холдингов в юрисдикцию РФ. В-третьих, нужно переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций и перейти от системы Euroclear к русскому аналогу.
Глава ВТБ подчеркнул, что на Дальнем Востоке банк проводит 70% операций по торговле с КНР в долларах и лишь 8% — в юанях. В рублях совершается 22% операций.
"Мы — крупнейший маркетмейкер по паре "рубль–юань". Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров", — подчеркнул Костин.
Издание напоминает, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что РФ может увеличить долю расчетов в национальных валютах. Но мера будет носить вынужденный характер, а такие расчеты принесут дополнительные издержки.
В середине июля Костин на встрече с главой РФ рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Он отметил, что в России нужно создавать собственные финансовые инструменты и развивать рынок по размещению еврооблигаций и акций. В июне Костин также призывал к дедолларизации мировой экономики. "Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле", — заявлял глава ВТБ.
Ранее американский госдеп пообещал России "суровые" санкции, которые хотят ввести на фоне "дела Скрипалей". Они будут распространяться на банковский сектор и оборонные закупки.
Комментарии
если первый пункт можно выполнить процентов на 5-10 то все остальные из области фантастики
не три пункта а три буквы... и предлог он забыл... но направление он указал верное ... куда отправится гулять Россия после вода эмбарго )))) да и действительно зачем ей тогда будут доллары )))))
Маркетмейкер Костин отжыгаэ) Видать получил чемодан с аргентинским кофе
Пупки не надорвите))))
Кирдык зеленому. Истинно говорю вам, увидим мы долларей еще по 60 копеек. Недолго ему гужеваться осталось.
на ракушки скоро перейдем. доуправлялись.
Кирдык зеленому. Истинно говорю вам, увидим мы долларей еще по 60 копеек. Недолго ему гужеваться осталось.
Обязательно увидим только это будет после очередной деноминации))))))))
"переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций."
Ухахаха ))))
тут еще кто-то хохочет над украинцами?
И ведь знает, что чушь излагает, но всё равно продолжает нести!
Перевести в российскую юрисдикцию, говоришь? А почему до сих пор ВСЕ крупные российские компании (все, без исключения) имеют в разных местах мира свои оффшоры? Что заставило Роснефть, Газпром, РДЖ, Норникель, Алроса , и ......... иметь свои оффшоры? Ведь даже покупку в своё время Сибнефти Газпром проводил через оффшор!
Говоришь, еврооблигации размещать на российских площадках? Да кто туда пойдёт????????? Тут с размещением ОФЗ проблемы, валится рынок облигаций, а ты евробонды на российских площадках хочешь продавать
Согласятся ли наши? Это же сплошной убыток, настоящее вредительство. Представте, заключили поставку газа условно говоря за 100 р. кубометр на 5 лет. А рупь рухнул в два раза - Западу прямой доход, а России - огромные убытки. Бред это все, обычное популисткое предложение для необразованной части населения.
ага,
Совет Министров Союза ССР постановил:
1. Прекратить с 1 марта 1950 г. определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую, золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.
2. Установить золотое содержание рубля в 0,222168 грамма чистого золота.
3. Установить с 1 марта 1950 г. покупную цену Госбанка СССР на золото в 4 руб. 45 коп. за 1 грамм чистого золота.
4. Определить с 1 марта 1950 г. курс рубля в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2:
4 руб. за один американский доллар вместо существующего — 5 р. 30 коп.
11 руб. 20 коп. за один фунт стерлингов вместо существующего — 14 р. 84 коп.
Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам.(c)